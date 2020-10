33-летняя украинская певица Настя Каменских показала, как выглядит ее идеальный вечер на закате

Настя продолжает удивлять сеть кадрами, сделанными во время жаркого отпуска с мужем, куда она уехала более недели назад. Звезда каждый день балует поклонников образами в бикини и показывает, как выглядит без макияжа в простых нарядах на пляже.

В этот раз артистка решила удивить необычно скромным образом в белой рубашке в сочетании с такой же белой сумочкой с цепочкой вместо ремешка. При этом многие фолловеры в Инстаграм Насти были удивлены, что звезда, как и всегда, не разделась и не показала лишнего:

«Took this sunrise into my heart and memory 🌅 Blessed to live in this world and to see its beauty ❤️», - пишет Настя под фото.

Вот как реагируют поклонники:

«Прекрасная😍; А где попка?))); Супер красиво 😍😍😍👍👍;Красотка❤️; Красиваая💛; Красотка 😍😍😍🔥; Потап на цепь посадил; Нереальная 💓💓💓; Настя а по русски можно?чего там написала непонятно; Нереально красиво, люблю дивитись на схід та захід Сонечка😍; Настя ну сколько можно)); Красивая и женщина и закат; Longlegs!!!; Другое дело , одетая лучше; Потап личный фотограф?; Кошечка моя😍; Научи меня быть такой же красивой 🙏❤️; Милашка😉».

Мы также писали, что Настя долгое время находилась с мужем на отдыхе, где каждый день показывала, как хорошо проводит время, наслаждается теплой погодой и удивляет фигурой. И в этот раз Каменских превзошла себя – кокетливо распахнув стильное платье черного цвета, певица показала не только загорелое тело, но еще и белье.

Настя позировала в трендовом платье с вшитым ремешком-шнурком на талии и решила распахнуть наряд фактически полностью, посветив при этом черным бельем без принтов.

«Pero me gusta la oscuridad. Oscuridad 🖤Знаете, откуда эти строчки? И напишите, какая вы - нежная chica hermosa 🌹 Или все же таинственная pantera negra? Мой ответ - в песне 😘», - интригующе написала Настя.

