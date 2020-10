Український репер Потап, чоловік співачки Насті Каменських, порадував шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, 39-річний артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram новий знімок, на якому постав разом з другом в автомобілі.

Судячи з геометки і рельєфів за вікном машини, Потап знаходиться в Дубаї, серце Об'єднаних Арабських Еміратів.

Щасливий репер здивував простим образом в панамці і білій футболці з принтом, зробивши жест пальцями "мир".

"Ми звичайно сфоткаємося з Rarri & Lambo, в Gucci & Prada, але на цьому знімку правда! Олександр відкрив мені different Dubai, ми архітектори щастя такі))) you nail it !!! Mate!! @alxmanko keep it going! #городок😎 😎", - підписав фото артист.

За кілька годин більше 9 тисяч користувачів оцінили пост сердечками, а деякі встигли прокоментувати словами "вау" і "клас".

Раніше ми повідомляли, лисий Потап позбувся головного убору і зробив кілька яскравих селфі, гуляючи по розкішному Дубаю. На одному з фото він продемонстрував біцепси, поставивши руку у відповідне положення.

"Ого, Альоша, а ви під час пробіжки ще й підкачалися», "Потап кращий!", "Ухуууууу👍 👍 👍 🤗 🤗 🤗в рідних Дубаях))), все з завтрашнього дня я буду на всіх пробіжках Jumeirah, щоб зробити селфі 🤳 і сказати, які ви кльові ☺️️ ️ до зустрічі», – прокоментували фанати.

Також ми писали, що Потап потішив публіку фото з відомим ведучим Олексієм Дурнєвим. Репер тримав в руках ніж, а його товариш хот-дог.

"Люблю цього пафосного засранця, закусенець мені в хот-дог 🌭 @aleksey_durnev", - підписав кадр співак.

Нагадавши, Потап і Каменських запалили на спекотній вечірці з Осадчою, Горбунов підтримав.

Також Politeka повідомляла, що безсоромна Каменських розстебнула сукню, посвітивши "вишеньками" в чорній білизні.