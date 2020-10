Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", поделилась серией стильных фото в разных бунтарских образах

Настя является популярным блогером и все ее фото бурно обсуждаются фанатами, чтобы разделить часть своего контента, не так давно телеведущая завела еще один аккаунт в Инстаграм, где начала публиковать несколько другие кадры, отличающиеся от привычных. К примеру, недавно звезда приняла участие в съемке, ради которой сменила стиль.

Телеведущая блеснула фигурой сразу в троих образах, которые напомнили всем 2000 годы, а ретро-обработка кадров лишь усилила данное впечатление. Простые блузки с принтами, топы и короткие юбки с сапогами на шпильке – все это подчеркнуло индивидуальность Насти, но у многих также вызвало негодование из-за смены стиля:

«this is me for myself» - лаконично пишет Настя.

А вот что ответили звезде поклонники:

«Бузова Тут на тебя похожа😮😁; для какой себя , а мы...🤤🤤; На первом фото вы на Орбакайте похожи); Как всегда яд ☠️ 🔥; Исчезающий вид😻🔥; А мне Татьяну Васильеву в молодости напомнила; фотки балдёж чистой воды!😻😻🤤; такая горячая что можно обжечься!🤤❤️; как тебя земля такую красивую носит?😳😻; Первая фотка милагрос почему то вспомнила и дикий ангел🔥; На второй фото как человек паук хаха😂😍; Господи. Была нормальная баба) а стала чем-то неясным; Полное отсутствие вкуса😜».

Отметим, Настя несколько недель назад отправилась на съемку очередного сезона «Орел и Решка», поэтому долгое время в Инстаграм показывала яркие фото с разных локаций, но не раскрывая главной интриги проекта. А недавно Ивлеева рассказала, что часть работы над проектом наконец-то завершена и она возвращается домой, правда не на долго. На солнечных фото Настя также шутливо показала, какие фото может скинуть мужу и какие подруге, скривившись при съемке.

«Первая фотка для парня, вторая для подруги😂💔 хотя, я так и так могу😂🤪 Ну что, Москва, любимая, встречай! Сегодня вылетаем домой😎 Ох, даже не привычно как-то, после трёх недель путешествий (если не больше)! Кстати говоря, возвращаюсь не надолго. Буквально неделя безумных съёмок в Москве (шоб как говорится, было шо выкладывать😂) и сваливаю в крайнюю в этом году - месячную командировку! 🥴😱 я бы даже сказала, месяц с небольшим...

И наконец-то , уже с понедельника на «Пятнице» стартует сезон Решки «Девчата» 😌😻 Так что, приятного просмотра мои сладкие!» - рассказывает Настя.

Напомним, Ивлеева из «Орла и Решки» опозорилась, засветив трусы в откровенном образе

А еще Politeka писала, что экс-любовник унизил Ивлееву из "Орла и решки"

Также Politeka сообщала, что рыдающая Настя Ивлеева из "Орла и решки" обратилась за помощью