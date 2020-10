Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", поділилася серією стильних фото в різних бунтарських образах

Настя є популярним блогером і всі її фото бурхливо обговорюються фанатами, щоб розділити частину свого контенту, не так давно телеведуча завела ще один аккаунт в Instagram, де почала публікувати дещо інші кадри, що відрізняються від звичних. Наприклад, нещодавно зірка взяла участь у зйомці, заради якої змінила стиль.

Телеведуча блиснула фігурою відразу в трьох образах, які нагадали всім 2000 роки, а ретро-обробка кадрів лише посилила дане враження. Прості блузки з принтами, топи і короткі спідниці з чобітьми на шпильці-все це підкреслило індивідуальність Насті, але у багатьох також викликало обурення через зміну стилю:

"this is me for myself" - лаконічно пише Настя.

А ось що відповіли зірці шанувальники:

"Бузова Тут на тебе схожа😮 😁; для якої себе , а ми...🤤 🤤 ; На першому фото Ви на Орбакайте схожі); як завжди отрута️️🔥; зникаючий вид😻 🔥; а мені Тетяну Васильєву в молодості нагадала; фотки балдеж чистої води!😻 😻 🤤 ; така гаряча що можна обпектися!🤤 ❤ ️ ; як тебе земля таку красиву носить?😳 😻 ; Перша фотка Мілагрос чомусь згадала і Дикий ангел🔥; На другий фото як Людина павук хаха😂 😍; Господи. Була нормальна баба) а стала чимось неясним; повна відсутність смаку😜"»

Відзначимо, Настя кілька тижнів тому вирушила на зйомку чергового сезону «Орел і Решка», тому довгий час в Instagram показувала яскраві фото з різних локацій, але не розкриваючи головної інтриги проекту. А нещодавно Івлєєва розповіла, що частина роботи над проектом нарешті завершена і вона повертається додому, правда не на довго. На сонячних фото Настя також жартівливо показала, які фото може скинути чоловікові і які подрузі, скривившись при зйомці.

"Перша фотка для хлопця, друга для подруги😂 💔 хоча, я так і так можу 😂 🤪 ну що, Москва, кохана, зустрічай! Сьогодні вилітаємо додому😎 Ох, навіть не звично якось, після трьох тижнів подорожей (якщо не більше)! До речі кажучи, повертаюся не надовго. Буквально тиждень божевільних зйомок в Москві (шоб як то кажуть, було шо викладати😂) і звалюю в крайню в цьому році - місячне відрядження! 🥴 😱 я б навіть сказала, місяць з невеликим...

І нарешті, вже з понеділка на "П'ятниці" стартує сезон Решки "дівчата" 😌 😻 так що, приємного перегляду мої солодкі!» - розповідає Настя.

