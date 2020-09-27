Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка", блогер Настя Ивлеева устроила настоящее представление в ванной комнате

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм звезда опубликовала новый ролик, в котором предстала в различных смешных образах. Вместе с Настей в ролике снялась ее подруга и соведущая Юлия Коваль.

Ивлеева в присущей ей манере решила создать свой собственный алфавит и подложить его на разные жизненные ситуации. Звезда объедалась бургерами, обсуждала с подругой бывшего, ссорилась с парнем и дралась. Но самым эффектным получился отрывок, где рыдающую Ивлееву засняли на полу в ванной комнате. Артистка плакала и не могла объяснить, что случилось.

«Учим алфавит вместе», - подписала ролик звезда.

Всего за 45 минут видео Ивлеевой посмотрело почти 800 тысяч человек. В комментариях ей оставили массу комплиментов. Но была и критика, ведь в ролике звезды оказалось много матерных слов.

«Ну обожаю тебя! Космическо-бомбическая!», «Шедеврально», «Такая ностальгия по вайнам», «Такому даже в Гарварде не научат», «Азбука которую мы заслуживаем», «Боже мой, как я тебя обожаю, я даже о депрессии забываю», «Тошнит от мата!!!», «Это просто пушка», - пишут пользователи сети.

Как известно, Ивлеева прославилась именно благодаря таким смешным роликам. Они сделали ее звездой сети.

Напомним, что Настя Ивлеева в горячей позе заставила покраснеть от увиденного: «Жаркая кошечка».

Как сообщала Politeka, Настя Ивлеева показала настоящую страсть на полу, засветив лишнее: "Просто бомбезная!".

Также Politeka писала, что Настя Ивлеева в новом имидже поразила сходством с Дуа Липой: «Отвал башки просто».