Известная модель Белла Хадид показала себя и рассказала о благодарности

На кадрах красотка была в платье с небольшим декольте, но показывала себя довольно близко. Хадид нежилась на кресле, оставив волосы распущенными. Белла снимала себя на телефон и передала воздушный поцелуй фанатам. Стоит отметить, что модель отпраздновала 24-й год рождения 9 октября. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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kissing and hugging every one of you from my soul to yours. thank you for the birthday love. this year has been overwhelmingly up and down , but all around I feel so grateful to be alive. a year of growth, change, lots of self realizations and manifestations. thank you for being here to watch me grow .. ur support means the world to me and during a very melancholy year, you made me feel a lot less alone .. thank you 🥺❤️ and thank you to my mommy for birthing me. you are the goat.

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"Целую и обнимаю каждого из вас от моей души к вашей. Спасибо за день рождения, любовь. В этом году было много взлетов и падений, но все вокруг и я так благодарна за то, что живу. Год роста, изменений, множества самореализации и проявлений. Спасибо за то, что вы здесь, чтобы посмотреть, как я расту. Ваша поддержка означает для меня мир, и в течение очень меланхоличного года вы заставили чувствовать себя намного менее одинокой. Спасибо и спасибо моей маме за то, что она меня родила", - написала звезда.

Фанаты посмотрели более 2 миллионов раз и написали комментарии:

"Ты буквально эфирная", "Заслуживаешь лучшего короля", "Всегда рядом с тобой, королева, желаю тебе счастья в эти 24 года", "о, ты такая красивая", "Ты такая красивая моя любовь, я все равно люблю тебя отдельно", "так горжусь красивыми женщинами, которыми ты стала", "Королева дня рождения".

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