Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret порадовала необычным фото с фаст-фудом

Девушка каждый день поражает сеть пикантными фото. При этом знаменитость чаще всего делится постановочными кадрами. А вот фото на которых она и ее коллеги позируют в не рабочей обстановке всегда воспринимаются достаточно бурно. На одном из таких кадров Белла позировала не только без белья, но еще и с фаст-фудом в руках, которым прикрыла бюст.

«Я и мой буррито говорят тебе оставаться спокойными! не только ради себя, но и буквально для всего мира и всех людей, которых вы любите ... Это безумие, потому что все, что нам нужно делать, - это заботиться о себе. Научитесь вязать! завяжите пару носков! напиши стихотворение маме! Думаю, tiktok подойдет, если тебе это нравится! узнай свой восходящий знак! Я люблю тебя и думаю о тебе! .. ❤️», - пишет Белла под новым постом.

Вот как реагируют фанаты:

«Носите бюстгальтер. Здесь ничего нет; Твои глаза выглядят так завораживающе, я не могу не любить тебя; Почему ты снимаешь свою одежду?; они отрезали стену и отфотошопили ее талию! Вот это вам стоит попробовать; У меня есть еще один буррито, который может тебе понравиться, аппетитные не только булочки; Так куда тебе надо было идти ??? Чтобы купить этот буррито, потому что я знаю, что ты не сделал это сам; ❤️ это была бы такая замечательная история!Давай, Белла, уже ешь этот чертов буррито ❤🤍💙 Он закрывает нам обзор твоей чудесной славы 👀», -

До этого, превратившись в роковую диву в черном белье с сеточкой, латексных чулках и перчатках, девушка превзошла себя. Столь смелый образ выделил ее из толпы, а пикантные позы на новых фото вызвали ажиотаж в сети.

«Эти женщины !!. Сила, которую они излучают, буквально захватывает дух! Они чертовски много работают, и это видно. С каждым шагом !!! Таааак эпично. Спасибо за вашу энергию .. Вы все звезды ⭐️ принесенные вам потусторонним миром.

Это шоу просто заставило меня почувствовать себя хорошо. Рианна, я наблюдаю за тобой прямо сейчас с широкой улыбкой на лице. Спасибо за то, что собрали нас вместе в самом вдохновляющем шоу, я так горжусь тем, что здесь (думаю, в этом случае ... сижу) для тебя. 🖤», - написала Белла.

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