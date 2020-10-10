Топ-модель Белла Хадид восхитила фигурой в откровенном платье с глубоким декольте

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм девушка продолжила публиковать фото и видео с празднования 24-го дня рождения. В этот раз красотка поделилась роликом, на котором попыталась спародировать Кайли Дженнер. Модель использовала голос Кайли из программы, повторяя слова на видео.

В руках у красотки была рюмка со спиртным, которую она выпила. Белла была одета в экстравагантное платье с очень глубоким декольте. Ее небольшая аккуратная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу. Кроме этого, Белла ошеломила длинными нарощенными волосами. В обычной жизни у девушки достаточно короткая прическа.

Стоит отметить, что всего за несколько часов видео Беллы посмотрели почти 6 миллионов раз. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Культовая», «Белла, тебе так хорошо с волосами», «Королева Белла», «Так прекрасно», «С прекрасным днем рождения», «Только ангел», «Привет Белла, с днем рождения, принцесса», «Красивые колокольчики», «Тигрица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид отпраздновала свой день рождения с самыми близкими друзьями, которых на частном самолете она доправила на виллу. Позже у них была вечеринка в купальниках и вечерний выход в ресторан.

Напомним, что бесстыжая Белла Хадид в мини-бикини померялась прелестями с фигуристой подружкой: «Это лучшее, что…».

Как сообщала Politeka, Белла Хадид поджарила "булочки" в пикантной позе на пляже: "Как Джоли!".

Также Politeka писала, что Белла Хадид прикрылась едой вместо одежды: "Аппетитные не только булочки".