Відома модель Белла Хадід показала себе і розповіла про вдячність

На кадрах красуня була в сукні з невеликим декольте, але показувала себе досить близько. Хадід ніжилася на кріслі, залишивши волосся розпущеним. Белла знімала себе на телефон і передала повітряний поцілунок фанатам. Варто відзначити, що модель відсвяткувала 24-й рік народження 9 жовтня. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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kissing and hugging every one of you from my soul to yours. thank you for the birthday love. this year has been overwhelmingly up and down , but all around I feel so grateful to be alive. a year of growth, change, lots of self realizations and manifestations. thank you for being here to watch me grow .. ur support means the world to me and during a very melancholy year, you made me feel a lot less alone .. thank you 🥺❤️ and thank you to my mommy for birthing me. you are the goat.

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"Цілую і обіймаю кожного з вас від моєї душі до вашої. Спасибі за день народження, любов. Цього року було багато злетів і падінь, але все навколо і я так вдячна за те, що живу. Рік зростання, змін, безлічі самореалізації і проявів. Спасибі за те, що ви тут, щоб подивитися, як я росту. Ваша підтримка означає Для мене світ, і протягом дуже меланхолійного року ви змусили відчувати себе набагато менш самотньою. Спасибі і спасибі моїй мамі за те, що вона мене народила", - написала зірка.

Фанати подивилися більше 2 мільйонів разів і написали коментарі:

"Ти буквально ефірна", "заслуговуєш кращого короля", "завжди поруч з тобою, королева, бажаю тобі щастя в ці 24 роки", "о, ти така красива", "ти така красива моя любов, я все одно люблю тебе окремо", "так пишаюся красивими жінками, якими ти стала", "Королева дня народження".

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