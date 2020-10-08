Топ-модель Белла Хадид, ангел из Victoria’s Secret восхитила фигурой на жарком пляжном фото

Любительница бургеров и вкусного фаст-фуда в целом не стесняется показывать свою фигуру. Супермодель может не только похвастаться томными изгибами в нужном свете, но и показать, что выглядит достаточно стройно и даже идеально для девушки, участвующей в топовых мировых показах. При своей любви к вредной пищи девушка также сильно любит спорт, поэтому сжигает все калории с легкостью.

На пляже Белла появляется, как правило, в трендовых бикини, удачно подчеркивающих бюст. Модель не скрывает своих достоинств на фото и с гордостью демонстрирует идеальные ножки. На одном из привычных пляжных кадров видно, как Белла наслаждается пляжем, с удовольствием загорает и просто отдыхает от суеты.

Вот как реагируют пользователи:

«Идеальная девушка, какая роскошь♡; тело для соблазна; эта женщина создана из огня🔥🔥🔥😮; простая строка может заставить вас смеяться или плакать; Любовь целует не только бедра. Каждый поцелуй заботится о правде трогательного сердца; Вы такое вдохновение! ✨; как Джоли!; Я хочу тебя обнять :) ❤️💚; какой пожар🙌; бБелла просто ангел; Ау так жарко; Идеальная женщина».

Ранее секретами красоты одной из самых популярный супермоделей интересуются тысячи женщин. Сама Белла не скрывает, что она просто очень много двигается и занимается спортом, так как часто грешит употреблением фаст-фуда и других вредных блюд. Тем не менее, девушка старается держать фигуру в тонусе, а лицо чистым и свежим.

Модель на фото в Инстаграм также демонстрирует: она с легкостью может преобразиться ради показа. А на домашних редких кадрах или снимках с пляжа Белла восхищает красотой. К примеру, на фото в Инстаграм, на котором Белла позировала в скромном белом бикини, девушка порадовала естественным видом без макияжа, блеска и засветив при этом милые веснушки на выразительных щеках.

Выставив перед объективом все самое лучшее, девушка получила сотни комплиментов, но при этом часть комментариев была посвящена неудачному фотошопу девушки, которая «прерисовала» куст зелени, изображенный за ее спиной.

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