Топ-модель Белла Хадид восхитила фигурой в миниатюрном купальнике

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с подругой. 9 октября модель празднует свой 24-й день рождения. Обычно красотка не устраивает громких гуляний, но этот раз стал исключением.

На фото Белла со своей подружкой сидели на пирсе в окружении спиртных напитков. Девушки были одеты в купальники. Они встали на четвереньки, выгнулись и позировали на камеру, буквально, меряясь бюстами. На одном из фото подружка и вовсе шутя «отшлепала» именинницу.

«Несколько эликсиров на день рождения», - подписала фото красотка.

За несколько часов пост модели собрал более миллиона лайков и массу приятных слов.

«Дамы, счастливого дня рождения», «Хорошо провести время», «Эта дружба - лучшее, что когда-либо случалось», «Королевы», «С Днем Рождения, дорогая», «Вы все делаете правильно», «Милашки!», - пишут пользователи сети.

Ранее Белла также поделилась снимками с борта частного самолета. По ее словам, она взяла с собой только самых близких друзей и отправилась «в приключение, которое было абсолютно невозвратным». Судя по фото, девушкам было очень весело на борту и гулять они начали именно там.

Напомним, что Белла Хадид устроила роковое искушение с девушками в одном белье: "Плетки не хватило".

Как сообщала Politeka, Белла Хадид прикрылась едой вместо одежды: "Аппетитные не только булочки".

Также Politeka писала, что Белла Хадид приспустила платье, показав красоту в латексе: «Это незаконно…».