Топ-модель Белла Хадид восхитила фигурой в миниатюрном купальнике
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала серию фото с подругой. 9 октября модель празднует свой 24-й день рождения. Обычно красотка не устраивает громких гуляний, но этот раз стал исключением.
На фото Белла со своей подружкой сидели на пирсе в окружении спиртных напитков. Девушки были одеты в купальники. Они встали на четвереньки, выгнулись и позировали на камеру, буквально, меряясь бюстами. На одном из фото подружка и вовсе шутя «отшлепала» именинницу.
«Несколько эликсиров на день рождения», - подписала фото красотка.
За несколько часов пост модели собрал более миллиона лайков и массу приятных слов.
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«Дамы, счастливого дня рождения», «Хорошо провести время», «Эта дружба - лучшее, что когда-либо случалось», «Королевы», «С Днем Рождения, дорогая», «Вы все делаете правильно», «Милашки!», - пишут пользователи сети.
Ранее Белла также поделилась снимками с борта частного самолета. По ее словам, она взяла с собой только самых близких друзей и отправилась «в приключение, которое было абсолютно невозвратным». Судя по фото, девушкам было очень весело на борту и гулять они начали именно там.
Напомним, что Белла Хадид устроила роковое искушение с девушками в одном белье: "Плетки не хватило".
Как сообщала Politeka, Белла Хадид прикрылась едой вместо одежды: "Аппетитные не только булочки".
Также Politeka писала, что Белла Хадид приспустила платье, показав красоту в латексе: «Это незаконно…».