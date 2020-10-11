Гривна после выходных задавит доллар, курс валют удивит переменами: новый прогноз НБУ

Курс валют в Украине 11 октября заставит понервничать всех, доллар готовится к прыжку в пропасть. Об этом свидетельствуют данные экспертов из НБУ.

Сто долларов сегодня «зависнут в воздухе», хотя уже в понедельник валюта обрушится на 7,38 грн за купюру с Бенджамином Франклином.

Евро удивит невероятной стойкостью. Несмотря на небольшую «паузу» на межбанке, сто евро подешевеют лишь на 0,08 грн.

Курс валют 11 октября будет выглядеть так: 100 евро – 3327,99 грн; 100 долларов – 2828,36 грн.

Жесткие правила выплаты зарплат в Украине, раскрыт важный нюанс: «За первую половину месяца…»

Украинские чиновники решили напомнить гражданам об основных правилах получения заработной платы.

Так, работодатель должен выплачивать зарплату регулярно, не менее двух раз в месяц. При этом он имеет право выплачивать деньги и больше, например, один раз в неделю.

Зарплата за первую половину текущего месяца должны выдавать не позднее 16-22 чисел. За вторую половину месяца – с первого по седьмое число следующего месяца. Все это должно происходить в рабочие дни по графику работы компании или предприятия.

Массовое урезание пенсий, кто рискует остаться без денег: "В следующем месяце..."

Озвучены причины, по которым украинцев могут лишить пенсий.

Перечень этих причин изложен в законе, и если украинцам отказали в пенсии, то сперва им нужно получить письменный ответ от ПФУ, после чего направить им письмо с возражением. Те украинцы, которые оформили себе выплаты по поддельным документам, могут попрощаться с деньгами. Их отсеят в рамках масштабной верификации.

Можно потерять выплаты из-за ошибки в фамилии. Старый стаж, как известно, можно подтвердить только с помощью трудовой. И если в записях допущена ошибка в фамилии, то ПФУ может аннулировать этот стаж и урезать размер выплат.

Также без выплат останутся те пенсионеры, которые сейчас проживают за границей. Такие нормы также прописаны в законодательстве.

Федоренко раскритиковал хаотические действия властей в разгар пандемии: «Все эти меры можно охарактеризовать лишь одним словом...»

Власти прибегают к хаотичным шагам, чтобы защитить людей от вируса

Об этом рассказал глава ОО "Муниципальная лига Киева" Александр Федоренко.

«Все эти меры можно охарактеризовать лишь одним словом – хаотичные. Все мы помним, как развивалась борьба с коронавирусом. Когда случаи заболеваемости исчислялись сотнями, нас всех заставляли сидеть дома, запрещали гулять по паркам. Причем сама власть, включая президента, не соблюдала масочного режима. Сейчас уже перевалила за 5 тысяч, но никаких серьезных мер никто не принимает», - привел пример Федоренко.

Детей снова отправляют на дистанционку, в МОН огорошили заявлением: "На следующие две недели..."

Найти возможность организовать дистанционное обучение в школах в следующие две недели призвал исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет

По словам Шкарлета, в связи с растущим уровнем заболеваемости китайским вирусом среди украинцев Минобразования совместно с Минздравом постоянно следят за ситуацией, в том числе и в учебных заведениях.

Шкарлет подчеркнул, что он в курсе и понимает, что эти вопросы решаются на местах, однако отметил, что в сложившейся ситуации Киев и регионы должны действовать совместно.

Напомним, падение зарплат и увольнения: кто из украинцев останется без денег и работы в ближайшее время.

Как сообщала Politeka, украинцам придется копить на старость по 40 лет, к чему готовиться.

Также Politeka писала, что пенсий не будет, Шмыгаль добил украинцев новыми проблемами.