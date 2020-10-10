Чиновник зазначив, що він теж батько

Знайти можливість організувати дистанційне навчання у школах у наступні два тижні закликав виконуючий обов'язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет

Про це чиновник написав у своєму телеграм-каналі, передає Politeka.net.

За словами Шкарлета, у зв'язку зі зростаючим рівнем захворюваності китайським вірусом серед українців Міносвіти спільно з МОЗ постійно стежать за ситуацією, в тому числі і в навчальних закладах.

Статистика чимало стривожила в. о міністра.

"Прохання не тільки як керівника Міністерства освіти і науки, а як батька – знайти можливість організувати на наступні два тижні дистанційне навчання для наших дітей", – пише він.

Шкарлет підкреслив, що він в курсі і розуміє, що ці питання вирішуються на місцях, проте зазначив, що в ситуації, яка склалася Київ і регіони повинні діяти спільно.

"Тому дуже прошу прислухатися до рекомендацій державної та місцевих комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, а також РНБО", – йдеться в повідомленні.

Наостанок він зазначив, що перед педагогами, керівниками навчальних закладів та батьками стоять серйозні виклики.

"Найголовніше для нас зараз - не допустити стрімкого поширення коронавірусу і зберегти здоров'я людей", - підсумував Шкарлет.

Як відомо, з наступного понеділка у Лозівському районі Харківщини учнів усіх шкіл відправлять на дистанційку. Це пов'язано з тим, що кілька педагогів захворіли, а одна вчителька померла. Повернути за парти дітей планують 2 листопада.

Нагадаємо, тисячі школярів перевели на дистанційку на Одещині.

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