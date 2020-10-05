Стало известно, как изменятся размеры зарплат до конца года на фоне кризиса и жестких ограничений
Об этом пишет Обозреватель.
Эксперты предупреждают, что сегодня в Украине кризис затронул больше всех перерабатывающую промышленность и сельское хозяйство.
"В результате людей, которые работают там, будут сокращать, или урезать их заработные платы. Это поспособствует тому, что у нас или не будет роста средней заработной платы, даже учитывая сезонность, или же она будет вообще падать", - подчеркнул аналитик Илья Несходовский.
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Согласно цифрам Госстата, в августе размер средней зарплаты упал на 3% до 11446 гривен. Но в целом за год размеры выплат выросли почти на 10%.
Наименьшую среднюю заработную плату получают жители Черновицкой и Волынской областей. А наибольшую – в Киеве и Донецкой области.
Если анализировать сезонные изменения зарплаты, то ее показатель будет напрямую зависеть от экономической ситуации в стране. Поскольку реального роста и "оздоровления" национальной экономики в Украине пока не предвидится, поэтому эксперты в своих прогнозах не оптимистичны.
"Будем надеяться, что вторая волна вируса нас не накроет, и у нас не будет тотального локдауна как в марте-апреле. Но факторов роста экономики, чтобы заработная плата увеличивалась, тоже нет", - заявил эксперт Василий Юрчишин.
Ранее мы предупреждали, что реальная зарплата в Украине в августе текущего года выросла на 6% в годовом измерении, однако, по сравнению с июлем уменьшилась на 2,8%.
В Госстате отмечали, что средняя зарплата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе составила 11 446 гривен.
Самый высокий уровень средней зарплаты зафиксирован в Киеве (16795 грн), самый низкий – на Черниговщине (8996 грн).
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