Накопительная пенсионная система не позволит решить проблему с выплатами через 15 лет

Такое мнение в эфире Апостроф Live высказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко.

По ее словам, минус накопительных пенсий в том, что их нужно очень долго накапливать или же откладывать очень большие суммы. Только тогда будет возможность получать достойные ежемесячные выплаты до конца года.

«Если господин Шмыгаль в 2021 году введет накопительную пенсию, то через 15 лет не будет пенсии. Через 15 лет не сформируется никакой пенсии, как ежемесячной существенной выплаты», - объяснила Ткаченко.

Она добавила, что откладывать на достойную пенсию нужно не менее 20 лет. В идеале – все 40 лет, пока человек работает. Украинцы же не могут ждать так долго, ведь проблемы с солидарной пенсионной системой начнутся уже через 15 лет.

Ткаченко добавила, что более менее ситуация наладится после 2050 года, когда на пенсию начнет выходить поколение, родившееся в 1990-х годах.

Напомним, что премьер-министр Денис Шмыгаль во время разговора со львовскими студентами заявил, что через 15 лет Украина больше не сможет выплачивать пенсии населению, так как на одного работающего человека будет приходиться два пенсионера. В связи с этим в Кабмине работают над введением накопительной пенсионной системы.

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