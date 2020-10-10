Озвучені причини, за якими українців можуть позбавити пенсій

Про це пише Обозреватель.

За його словами, перелік цих причин викладено в законі, і якщо українцям відмовили в пенсії, то спершу їм потрібно отримати письмову відповідь від ПФУ, після чого направити їм лист із запереченням.

Ті українці, які оформили собі виплати за підробленими документами, можуть попрощатися з грошима. Їх відсіять в рамках масштабної верифікації.

Можна втратити виплати через помилку в прізвищі. Старий стаж, як відомо, можна підтвердити тільки за допомогою трудової. І якщо в записах допущена помилка в прізвищі, то ПФУ може анулювати цей стаж і урізати розмір виплат.

Також без виплат залишаться ті пенсіонери, які зараз проживають за кордоном. Такі норми також прописані в законодавстві.

Якщо пенсіонер не отримають виплату протягом шести місяців, то це, як попереджають в ПФУ, може послужити причиною для припинення нарахування грошей.

У ПФУ додали, що в зоні ризику - переселенці, які часто змінюють місце проживання.

"Якщо за результатами перевірки, проведеної підрозділами Державної міграційної служби, буде прийнято рішення про те, що фактичне місце проживання не відповідає офіційному, виплата пенсії буде припинена з наступного місяця", – попередили в прес-службі ГУ ПФУ в Донецькій області.

Раніше ми розповідали, як в ПФУ відзвітували про початок фінансування пенсій у жовтні. У відомстві підкреслили, що на виплати вже було направлено 1,2 млрд гривень.

"1 жовтня 2020 року Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, розпочав фінансування пенсій жовтня. На пенсійні виплати спрямовано 1,2 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

У ПФУ також додали, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному українцю дату виплати в установленому порядку.

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