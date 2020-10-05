Что нужно знать льготникам

Скоро в Украине на одного работающего будут приходиться двое пенсионеров

Об этом во время выступления перед студентами во Львове заявил глава Кабмина Денис Шмыгаль, передает Корреспондент.

По его словам, из-за падения работоспособности через 15 лет государство не сможет платить украинцам пенсии.

"Нация стареет. Есть проблема с человеческим капиталом. Украина как часть старой Европы не воссоздает свое население. Это обычная математика и экономическая демография", - предупредил Шмыгаль на встрече со студентами.

Он также предупредил, что из-за плачевной демографической ситуации скоро каждый работающий украинец будет вынужден содержать двух пенсионеров. Поэтому власть предлагает внедрить накопительную пенсионную систему, благодаря которой еще один вид пенсионных отчислений может появиться в следующем году.

Ранее мы рассказывали, что в ПФУ отчитались о начале финансирования пенсий в октябре. В ведомстве подчеркнули, что на выплаты уже было направлено 1,2 млрд гривен.

"1 октября 2020 Пенсионный фонд Украины, согласно утвержденному графику, начал финансирование пенсий октября. На пенсионные выплаты направлено 1,2 миллиарда гривен", - говорится в сообщении.

Как напоминают в Пенсионном фонде, что выплата пенсий будет проведена в определенную каждому украинцу дату выплаты в установленном порядке.

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