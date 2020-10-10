Українські чиновники вирішили нагадати громадянам про основні правила отримання заробітної платні
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прес-службу Управління Держпраці в Кіровоградській області.
Так, роботодавець повинен виплачувати зарплату регулярно, не менше двох разів на місяць. При цьому він має право виплачувати гроші й більше, наприклад, один раз на тиждень.
Зарплата за першу половину поточного місяця повинні видавати не пізніше 16-22 чисел. За другу половину місяця - з першого по сьоме число наступного місяця. Все це повинно відбуватися в робочі дні за графіком роботи компанії або підприємства.
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Якщо день видачі заробітної плати припадає на вихідний або свято, роботодавець зобов'язаний видати її в найближчий робочий день.
Крім цього, працівника зобов'язані повідомити про загальну суму нарахованої зарплати, а також розмір відрахувань і утримань з неї.
За порушення встановлених законом строків передбачено:
- При затримці в більше, ніж один місяць-штраф підприємству в трикратному розмірі "мінімалки". Зараз це 15 тисяч гривень;
- При порушенні термінів виплати не більше, ніж на місяць – штраф у розмірі п'яти тисяч;
- За виплату заробітної плати один раз на місяць – штраф у розмірі «мінімалки» (4 723 грн).
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