Курс валют в Україні 11 жовтня змусить понервувати всіх, долар готується до стрибка у прірву

Про це свідчать дані експертів з НБУ, передає Politeka.

Сто доларів сьогодні "зависнуть в повітрі", хоча вже в понеділок валюта обрушиться на 7,38 грн за купюру з Бенджаміном Франкліном.

Євро здивує неймовірною стійкістю. Попри невелику «паузу» на міжбанку, сто євро подешевшають лише на 0,08 грн.

Курс валют 11 жовтня буде виглядати так:

100 євро-3327,99 грн;

100 доларів - 2828,36 грн.

Російський рубль Гривня і далі триматиме за "цікаве місце", адже впавши до 3,6545 грн, національна валюта країни-агресора навіть і не думає підійматися.

До цього ми розповідали, що курс американського долара до гривні зміниться вже наступного тижня. Економічні експерти висловилися на думці: українська валюта до виборів буде зміцнюватися.

Так, Олег Пендзін впевнений, що Українська гривня значно зміцнить свої позиції.

Водночас інші експерти стверджують, що зараз куди більш вигідніше брати й зберігати свої заощадження саме в американській валюті. Передбачається, що зростання гривні хоча і буде, але тенденція проявить себе як нетривала і не особливо помітна.

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