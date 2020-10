Популярная украинская исполнительница Леся Никитюк похвасталась безупречной фигурой, нарядившись в леопардовое мини

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«This is my look of the day», - говорится в подписи.

Уточним, что это постоянная рубрика Никитюк. В ходе нее красотка демонстрирует фигуру в роскошных нарядах с разных ракурсов. В этот раз телеведущая предстала перед камерой в леопардовом мини-платье с декольте, дополнив его красивой сумочкой и прической.

«Леся, тебя даже Михаил Поплавский лайкнул», «О майн гот😍 дайте потрогать эту тигрицу...рррррррр», «богиня», «фигура бомба», «ветреная девушка», «Когда пригубила и понеслось, дикая львица, ты моя царица», «хищная кошечка», - пишут ее поклонники.

