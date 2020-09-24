Леся Никитюк показала, как развлекается на отдыхе со своими подругами

Популярная украинская ведущая отправилась отдохнуть на Закарпатье в компании своих подруг и теперь активно делится кадрами с поездки в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новом фото Леся с тремя красотками весело проводят время в баре. Девушки явно решили устроить себе тематический вечер и переоделись в ковбоев. На них на всех соответствующие куртки и шляпы, а одна из подруг Леси держит в руках гитару. Девушки выглядят явно довольными собой.

«Crazy horses (бешенные лошади – англ.). Девочки я вас люблю», - подписала кадр Никитюк.

Поклонники ведущие тут же принялись комментировать фото.

«А пистолеты где?», «Отличные!», «Девушки-ковбои никогда не плачут!», «Типо лошадь в шоу маскарад?», «Точно что игого», «Безумные кобылы», - пишут комментаторы.

Ранее мы писали, что Никитюк рассказала, что берет паузу и должна подумать над тем, чем будет заниматься дальше.

«Ле Маршрутка скоро в эфире, Кто сверху вы уже смотрите на Танцах со Звездами отстрелялась…в прямом смысле слова...Так что все! Осенью вам что смотреть на экранах .. а мне надо взять паузу и подумать, что дальше...», - написала она.

Напомним, блондинка из «Квартал 95» зажгла с соблазнительной Астафьевой и шаловливой Никитюк.

Как сообщала Politeka, Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".

Также Politeka писала, что Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».