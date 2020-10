Популярна українська виконавиця Леся Нікітюк похвалилася бездоганною фігурою, вбравшись в леопардове міні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"This is my look of the day", - йдеться в підписі.

Уточнимо, що це постійна рубрика Нікітюк. В ході неї красуня демонструє фігуру в розкішних нарядах з різних ракурсів. Цього разу телеведуча постала перед камерою в леопардовому міні-сукні з декольте, доповнивши його красивою сумочкою і зачіскою.

"Леся, тебе навіть Михайло Поплавський лайкнув", " о майн гот😍 дайте помацати цю тигрицю...рррррррр», "богиня», «фігура бомба», «вітряна дівчина», «коли пригубила і понеслося, дика левиця, ти моя цариця», "хижа кішечка", - пишуть її шанувальники.

