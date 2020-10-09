Знаменитая украинская телеведущая Леся Никитюк разместила в соцсети две откровенные фотографии

Как пишет пишет Politeka.net со ссылкой на страницу телеведущей в Инстаграм, Лемся решила покорить своих поклонников очередными пляжными фото.

Так, на первой фотографии звезда стоит вполоборота на берегу моря, на ней – откровенный черный купальник, абсолютно не скрывающий аппетитных изгибов тела Леси и особенно обращающий внимание загорелой "пятой точкой" знаменитости. На правой руке Леси – браслеты, гармонично завершает летний образ соломенная шляпа с черной лентой. Никитюк чему-то улыбается.

На втором снимке телеведущая чуть сменила ракурс, чтобы поклонники оценили ее с другой стороны. Здесь звезда не улыбается, ее губы томно приоткрыты, на нижней – указательный палец Леси.

Судя по геотегу, фотографии были сделаны в Кемере (Турция).

"Шерон Стоун. Молодые годы😁 Найдите в небе сердечко❤️ и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен👇🏻", – подписала снимки Леся Никитюк.

Фанаты оценили горячие кадры телеведущей, оставив массу лайков и комментариев.

"Леся не делай так😂❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️😍😍😍😍😍😍😍😍😍Леся, возвращайтесь с Региной в «Орел и решку», нам не хватает этих видов там!!! 🤩🙏😂 Родригес в этом плане не дотягивает до Регины!! И шуток ВАШИХ не хватает 😿Леся! Пусть жизнь будет наполнена счастьем, любовью, радостью, достатком! Желаю Огромных успехов в профессиональной сфере, выйти на мировой уровень! Пусть через Ваше творчество Благодать Божья сходит на людей! Пусть Господь Бог оберегает Вас ваших родных и близких от всех невзгод! Благодарю ❤️❤️❤️Леся ты не боишься что за тобой будет бежать стая голодных мужиков я в том смысле что твоя попа очень привлекательная секси так бы й взял и укусил😆😉👍🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹✌✌✌✌✌✌✌", – написали они.

Ранее мы писали, что популярная украинская ведущая Леся Никитюк удивила поклонников лишним весом и увеличенной грудью. Звезда никогда не упускает возможности повеселить своих подписчиков забавными кадрами. На этот раз она решила наглядно продемонстрировать, чем отличаются снимки в Инстаграм от реальной жизни.

Так, Никитюк поделилась одним и тем же фото, обработанным сначала «под Инстаграм», а затем «под реальную жизнь». На снимке ведущая позирует верхом на коне в соблазнительном топе и стильных джинсах. В первом варианте обработки Леся заметно увеличила себе грудь и бедра с пятой точкой, сделав свою талию визуально еще более тонкой, чем в реальности.

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась красотой во время отдыха с подругами. Так, на опубликованном снимке Никитюк позирует в окружении подруг во время того, как они отдыхают в бассейне. При этом у телеведущей мокрая голова, а поверх купальника остались ветки.

Напомним, мокрая Никитюк в «невидимом» купальнике затмила красоток-подруг в бассейне

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