Популярная украинская ведущая Леся Никитюк удивила поклонников лишним весом и увеличенной грудью

Звезда никогда не упускает возможности повеселить своих подписчиков забавными кадрами. На этот раз она решила наглядно продемонстрировать, чем отличаются снимки в Инстаграм от реальной жизни. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Никитюк поделилась одним и тем же фото, обработанным сначала «под Инстаграм», а затем «под реальную жизнь». На снимке ведущая позирует верхом на коне в соблазнительном топе и стильных джинсах. В первом варианте обработки Леся заметно увеличила себе грудь и бедра с пятой точкой, сделав свою талию визуально еще более тонкой, чем в реальности.

Во втором же варианте ведущая напротив намеренно прибавила себе несколько десятков килограммов лишнего веса, превратившись в милую пышку.

«Инстаграм/Жизнь…Такие вот они в жизни те инстаграм-невесты», - подписала кадры Никитюк.

Ее поклонники по достоинству оценили шутку.

«Супер, вот это подколола», «Надо иметь огромную уверенность в себе, чтобы так шутить. Молодец. Леся вы классная», «По-моему огонёк», «Амазонка!», «Сначала подумала, что это Лобода», «Богиня», «Аж деревья гнутся от такой красоты», «Тю а я думал Леся титьки купила», «Оба фота супер классные, второе во время беременности», «Леся, вы ждете пополнения или просто плотно поели?», «Леся похожа на Ани Лорак на этом фото», - пишут люди.

Напомним, Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».

Как сообщала Politeka, беспечная Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.

Также Politeka писала, что Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".