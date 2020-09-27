Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась красотой во время отдыха с подругами

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованном снимке Никитюк позирует в окружении подруг во время того, как они отдыхают в бассейне. При этом у телеведущей мокрая голова, а поверх купальника остались ветки.

В это время подруги знаменитости застыли в пикантных позах, а ракурс якобы сверху придает фотографии особого шарма. Однако поклонников знаменитость избавила от возможности что-либо сказать – фотография была выброшена в Сторис.

До этого мы рассказывали, что ведущая Леся Никитюк удивила поклонников лишним весом и увеличенной грудью.

Звезда никогда не упускает возможности повеселить своих подписчиков забавными кадрами. На этот раз она решила наглядно продемонстрировать, чем отличаются снимки в Инстаграм от реальной жизни.

Так, Никитюк поделилась одним и тем же фото, обработанным сначала «под Инстаграм», а затем «под реальную жизнь». На снимке ведущая позирует верхом на коне в соблазнительном топе и стильных джинсах. В первом варианте обработки Леся заметно увеличила себе грудь и бедра с пятой точкой, сделав свою талию визуально еще более тонкой, чем в реальности.

Напомним, Никитюк с кольцом на безымянном пальце огорошила новостью: «А вот теперь можно и…».

Как сообщала Politeka, беспечная Никитюк превратилась в харизматичного ковбоя и показала своих девочек.

Также Politeka писала, что Никитюк в экстра-мини и с бокалом в руках похвасталась танцами на пилоне: "Леся, мама знает?".