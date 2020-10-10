Топ-новости, которые вы могли упустить

Доллар неожиданно обвалится сразу после выходных, НБУ развернул курс валют: что будет с гривной

Курс валют в Украине 10 октября заставит часть граждан попотеть, ведь после выходных доллар грандиозно обвалится.

Так, стодолларовая купюра после выходных обвалится на несколько пунктов. Межбанк откроется с -7,38 грн.

Евро же, в отличие от своего «партнера», практически сумеет удержать позиции. Межбанк откроется с -0,08 грн за сто евро.

Курс валют 10 октября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2828,36 грн;

100 евро – 3327,99 грн.

Пересмотр тарифов на коммуналку, Шмыгаль сделал важное заявление: "Согласно законопроекту..."

Стало известно, как Украина будет выполнять требование МВФ относительно тарифов на коммуналку.



Так, в Кабинете министров разработали законопроект по формированию тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод.

Если раньше формированием этих тарифов занималась НКРЭКУ, то теперь, согласно законопроекту, это право предлагается передать местным властям. Эту информацию уже подтвердил глава правительства Денис Шмыгаль.

Ежегодная индексация пенсий, в Раде поразили новым планом по выплатам: «Нужно разграничить и…»

Вопрос индексации пенсий должен быть закреплен на уровне закона. Это должно происходить каждый год.

На данный момент в Кабинете министров Украины принялись за разработку соответствующего законопроекта.

«Государство берет на себя часть финансового обязательства по пожизненному содержанию людей, например, с орфанными заболеваниями, отдельными видами инвалидности и прочее. Такое обеспечение наряду с трудовой пенсией, также называется пенсией. Эти понятия нужно разграничить и упорядочить», - предупредила нардеп Галина Третьякова.

Новые условия карантина с 12 октября, Минздрав принял решение: где запретят работу ТРЦ и транспорта

Обнародован обновленный список с "красными" и "зелеными" странами, а также измененная карта с делением Украины на "карантинные зоны"

В "красной" зоне оказалось 46 государств. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке.

"Красными" стали четыре новые страны – Белиз, Исландия, Армения и Великобритания. В "зеленый" список перешли сразу 8 стран: Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.

В то же время появилось новое разделение на зоны регионов Украины, которое стартует с 12 октября сроком на две недели. Так, Киев станет "оранжевым", а Канев и Сумы - "красными".

Напомним, карантин в разгаре, введены новые ограничения для украинцев

Как сообщала Politeka, возвращение к жесткому карантину, в МОЗ неожиданно признались украинцам

Также Politeka писала, что ограничение зарплат украинцев на карантине, Зеленский подписал важный закон