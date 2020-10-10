Стало известно, как Украина будет выполнять требование МВФ относительно тарифов на коммуналку

Об этом пишет Сегодня.

Так, в Кабинете министров разработали законопроект по формированию тарифов на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотвод.

Если раньше формированием этих тарифов занималась НКРЭКУ, то теперь, согласно законопроекту, это право предлагается передать местным властям. Эту информацию уже подтвердил глава правительства Денис Шмыгаль.

Премьер-министр на брифинге подчеркнул, что этот законопроект в рамках обязательств Украины перед Международным валютным фондом.

Теперь, как утверждает Денис Шмыгаль, соответствующий законопроект должен быть одобрен Верховной Радой, после чего местные власти займутся формированием тарифов на коммуналку.

Ранее мы предупреждали, что тарифы на коммуналку вырастут в два раза уже зимой. В частности, подорожает газ для населения.

Вместо 3 грн за кубометр придется заплатить 6 гривен. Если учитывать абонплату, то конечный тариф для бытовых потребителей может составить 8 грн/кубометр. То есть, отопление дома в 100 “квадратов” влетит в 4-5 тысяч грн в месяц.

Что касается отопления в многоквартирных домах, то там ситуация намного проще. Для теплокоммунэнерго до конца следующего отопительного сезона продолжают действовать специальные расценки на топливо (в августе цена составляла 2,9 грн за куб).

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