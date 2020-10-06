Для украинцев ввели обязательный 14-дневный карантин по прибытии в Румынию

Такое решение принял Национальный институт общественного здоровья Румынии, передает «Интерфакс».

Украину внесли в список стран с высоким эпидемиологическим риском, украинским путешественникам по прибытии в страну придется пройти. Изменения вступают в силу в 0:00 7 октября 2020 года.

Не обязателен карантин для тех. Кто приезжает в Румынию менее чем на три дня (72 часов) и предъявляет отрицательный тест на SARS-CoV-2, выполненный, максимум, за 48 часов до въезда на территорию страны.

Также лица, прибывающие в Румынию из стран/территорий с высоким эпидемиологическим риском, и находящиеся на карантине сроком на 14 дней, могут покинуть карантин после 10-го дня, если они проведут тест на SARS-CoV-2 на 8-й день карантина, и результат окажется отрицательным.

Напомним, по данным ресурса tripadvisor.mfa.gov.ua Министерства иностранных дел Украины, до 15 октября 2020 года в Румынии действует режим чрезвычайной ситуации, в рамках которого запрещается въезд на территорию страны через пункты пересечения границы для иностранных граждан, в том числе и граждан Украины, и лиц без гражданства, однако есть ряд исключений из данного запрета относительно определенных категорий лиц.

Отметим, за минувшие сутки китайский вирус в Украине обнаружили у 4348 человек, зафиксировано 90 летальных случаев, 2149 пациентов выздоровели.

Суточный показатель заболеваемости вошел в тройку наибольших за все время пандемии: 2 октября заболело 4633 человека, 3 октября — 4661 (антирекорд).

Также в Украине зафиксирован рекорд по количеству выздоровевших за сутки. Предыдущее наибольшее значение было установлено 2 октября, тогда выздоровело 2148 пациентов.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 234 584 человека, из них 103 401 выздоровели, летальных исходов — 4520.

Напомним, больницы переполнены зараженными, многих отправляют домой: "Вы не настолько тяжелый".

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать: "заболевших будет в разы больше".

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