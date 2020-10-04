Украинские топ-чиновники будут снова получат заоблачные зарплаты
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Верховной Рады.
Эби Рэтчфорд засветила самые сокровенные детали в непристойном купальнике: "Так искушает"
Мрачная Кравец из "Квартал 95" ошарашила признанием после тяжелой болезни: "Всё возвращается..."
Располневшая Лорак в тесном платье из блесток показала свою фигуру: "Ого, большие..."
В ПриватБанке ошарашили решением во время карантина и посоветовали менять банк: "карты для выплат..."
Сообщается, что глава государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который позволит Кабинету министров снять ограничения на размер зарплат в госкомпаниях.
Проект закона №3991 был утвержден парламентариями 17 сентября, а 1 октября его вернули уже с подписью Зеленского.
"В период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, предоставить право Кабинету Министров Украины сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни", - говорится в тексте документа.
В законопроекте также прописано, что исключение составляют случаи, когда урезание зарплат может привести к ограничению конституционных прав или свобод.
Ранее мы рассказывали, что на фоне карантина и пандемии китайского вируса правительство решило ограничить выплаты топ-чиновникам до 47 тысяч в месяц.
А уже в конце лета Конституционный суд решил, что подобная инициатива Кабинета министров на период карантина является незаконной.
Напомним, новые пенсии в Украине, эксперт раскрыл важные нюансы и угрозы: "тех, кто моложе 35 лет...".
Как сообщала Politeka, повышение минималки хотят отложить, в Кабмине не нашли денег: кого коснется.
Также Politeka писала, что украинцы будут получать повышенные зарплаты, в Минфине сделали заявление: "48% от средней...".