Кому из украинцев повезет

Украинские топ-чиновники будут снова получат заоблачные зарплаты

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на портале Верховной Рады.

Сообщается, что глава государства Владимир Зеленский поставил свою подпись под законом, который позволит Кабинету министров снять ограничения на размер зарплат в госкомпаниях.

Проект закона №3991 был утвержден парламентариями 17 сентября, а 1 октября его вернули уже с подписью Зеленского.

"В период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни, предоставить право Кабинету Министров Украины сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения на территории Украины острой респираторной болезни", - говорится в тексте документа.

В законопроекте также прописано, что исключение составляют случаи, когда урезание зарплат может привести к ограничению конституционных прав или свобод.

Ранее мы рассказывали, что на фоне карантина и пандемии китайского вируса правительство решило ограничить выплаты топ-чиновникам до 47 тысяч в месяц.

А уже в конце лета Конституционный суд решил, что подобная инициатива Кабинета министров на период карантина является незаконной.

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