Курс валют в Украине 10 октября заставит часть граждан попотеть, ведь после выходных доллар грандиозно обвалится

Об этом свидетельствуют прогнозы национального регулятора, передает Politeka.

Так, стодолларовая купюра после выходных обвалится на несколько пунктов. Межбанк откроется с -7,38 грн.

Евро же, в отличие от своего «партнера», практически сумеет удержать позиции. Межбанк откроется с -0,08 грн за сто евро.

Курс валют 10 октября будет выглядеть следующим образом:

100 долларов – 2828,36 грн;

100 евро – 3327,99 грн.

В то же время гривна сумеет удерживать на «дне» российский рубль, десять из которых можно будет купить за 3,6545 грн.

Обратим внимание, что всего с начала года НБУ купил на межбанке 4509,4 млн долларов, а продал 3583,1 млн долларов.

Ранее мы рассказывали, что будет с курсом доллара до конца года.

Глава НБУ предупредил, что предложение валюты от экспорта в ближайшие месяцы должно вырасти, но регулятор не будет вмешиваться в ситуацию на рынке.

"Независимо от того, куда будет двигаться курс, мы не будем ломать рыночный тренд и продолжим сглаживать только чрезмерные курсовые колебания, если это будет нужно...", - уверяет председатель госрегулятора.

Напомним, что новый обвал в обменниках, НБУ озвучил свежий курс доллара

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