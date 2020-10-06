Украина может вернуться к жесткому карантину, если ситуация с распространением коронавирусной болезни будет ухудшаться

Об этом заявил министр Максим Степанов, передает пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Глава МОЗ отметил, что локдаун – это лучший путь, чтобы разорвать цепь передачи инфекции, но это может негативно сказаться на экономике.

"Нам также нужно было найти баланс между экономикой и противоэпидемическими мерами, чтобы не останавливать экономику. Я считаю, что мы нашли такой баланс, но одновременно необходимо и в дальнейшем выполнять все рекомендации Минздрава. Но в случае, если ситуация будет принимать угрожающий характер, министерство будет предлагать возвращение к более жестким карантинным мерам", – сказал Степанов.

Он подчеркнул, что распространение болезни напрямую зависит от того, как люди соблюдают правила карантина.

"24 сентября, когда Тернополь перешел в "красную" категорию эпидемической опасности, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения за 14 дней составлял 615 больных. Через неделю он снизился до 484. То есть мы сразу видим, что введение этих ограничительных мер помогает снизить уровень заболеваемости", – отметил Степанов.

Напомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявлял, что вводить полный карантин не будут.

"Мы... четко понимаем, что нельзя вводить такие жесткие меры, потому что это весьма негативно влияет на экономику, и мы ищем золотую середину между экономическими и эпидемическим ограничениями для того, чтобы и страна работала, и система здравоохранения справлялась", – сказал главный санврач.

Напомним, по состоянию на понедельник, 5 октября, в Украине заболели 3 774 человек (сутками ранее – 4 140). Последний раз о менее четырех тысяч инфицированных за сутки сообщалось 29 сентября.

За сутки умерли 33 больных вирусом (сутками ранее – 44), выздоровели 1 145 пациентов (1 370).

За все время эпидемии в Украине зафиксировали 230 236 заболевших, 4 430 умерших и 101 252 выздоровевших.

Напомним, китайский вирус наносит новый удар, школы закрываются одна за другой.

Как сообщала Politeka, украинцы обречены из-за решения Кабмина по жесткому карантину, чего ждать.

Также Politeka писала, что дистанционка в школах на карантине вывела из себя украинцев.