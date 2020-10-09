Обнародован обновленный список с "красными" и "зелеными" странами, а также измененная карта с делением Украины на "карантинные зоны"

Новый список опубликован на сайте Минздрава, передает Politeka.net.

В "красной" зоне оказалось 46 государств. Это на четыре страны меньше, чем в прошлом списке.

"Красными" стали четыре новые страны – Белиз, Исландия, Армения и Великобритания. В "зеленый" список перешли сразу 8 стран: Ливия, Мальта, Чили, Катар, Венгрия, Босния, Монако и Тринидад и Тобаго.

При возвращении из "красных" стран гражданам необходимо проходить самоизоляцию или делать тест на китайский вирус.

В то же время появилось новое разделение на зоны регионов Украины, которое стартует с 12 октября сроком на две недели. Так, Киев станет "оранжевым", а Канев и Сумы - "красными". Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

Напомним, в «зеленой» зоне действуют минимальные ограничения: обязательная маска в помещениях и общественном транспорте проведение массовых мероприятий с ограничением на одного человека на 5 квадратных метров; и перевозки пассажиров только на сидячих местах.

В «желтой» зоне действуют все ограничения «зеленой», а также запрет посещения учреждений соцзащиты, где находятся пожилые люди.

В «оранжевой» зоне действуют все ограничения «зеленой» и «желтой» зон, а также запрет работы хостелов, спортзалов, учреждений культуры, ночных клубов и ограничения массовых мероприятий в расчете на одного человека в 20 квадратных метров и не более 100 человек.

В «красной» зоне - наиболее жесткие ограничения, закрываются все торгово-развлекательные центры, кафе и рестораны, а еще прекращается работа общественного транспорта. По совместному решению местной и центральной власти могут закрыть учебные заведения. Кроме того, в «красной» зоне запрещается посадка на пассажирские поезда и высадка из них за исключением, если поезд едет через этот населенный пункт транзитом.

В Украине в последние дни фиксируется рост количества случаев заражения. Так, по состоянию на 9 октября за сутки зафиксирован новый антирекорд - 5804.

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