Украинские парламентарии предупредили граждан о том, что индексация пенсий может происходить каждый год

Об этом заявила нардеп от фракции «Слуга народа» Галина Третьякова, передает «Интерфакс-Украина».

Так, предлагается, что вопрос индексации пенсий должен быть закреплен на уровне закона. Это должно происходить каждый год. На данный момент в Кабинете министров Украины принялись за разработку соответствующего законопроекта.

«Государство берет на себя часть финансового обязательства по пожизненному содержанию людей, например, с орфанными заболеваниями, отдельными видами инвалидности и прочее. Такое обеспечение наряду с трудовой пенсией, также называется пенсией. Эти понятия нужно разграничить и упорядочить», - отметила она.

До этого мы рассказывали, что накопительная пенсионная система не позволит решить проблему с выплатами через 15 лет.

Такое мнение высказала эксперт в сфере пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко.

По ее словам, минус накопительных пенсий в том, что их нужно очень долго накапливать или же откладывать очень большие суммы. Только тогда будет возможность получать достойные ежемесячные выплаты до конца года.

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