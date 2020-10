Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", поделилась жаркими кадрами с отдыха на яхте

Настя несколько недель назад отправилась на съемку очередного сезона «Орел и Решка», поэтому долгое время в Инстаграм показывала яркие фото с разных локаций, но не раскрывая главной интриги проекта. А недавно Ивлеева рассказала, что часть работы над проектом наконец-то завершена и она возвращается домой, правда не на долго. На солнечных фото Настя также шутливо показала, какие фото может скинуть мужу и какие подруге, скривившись при съемке.

«Первая фотка для парня, вторая для подруги😂💔 хотя, я так и так могу😂🤪 Ну что, Москва, любимая, встречай! Сегодня вылетаем домой😎 Ох, даже не привычно как-то, после трёх недель путешествий (если не больше)! Кстати говоря, возвращаюсь не надолго. Буквально неделя безумных съёмок в Москве (шоб как говорится, было шо выкладывать😂) и сваливаю в крайнюю в этом году - месячную командировку! 🥴😱 я бы даже сказала, месяц с небольшим...

И наконец-то , уже с понедельника на «Пятнице» стартует сезон Решки «Девчата» 😌😻 Так что, приятного просмотра мои сладкие!» - рассказывает Настя.

Также она отметила по поводу Мальдив, которые открылись для нее с новой стороны. Настя рассказала, что некоторые пользователи интернета и поклонники передачи писали, мол, «ну что они опять забыли на этих Мальдивах, ну снимали же?!». Тут десятки различных резортов и каждый по своему уникален и не похож на остальные! Так что, это как приезжать в одну и ту же страну, но в разные города.

Вот как реагируют в сети на новый пост:

«Когда пацан достойный, можно ему и второй вариант закидывать😂😂😂; Требую ещё фоток с мужем; Настя, мы вас любим всей нашей семьей 🌷🌷; Верх первой фоты и низ второй - для парня! 😁; Рубашка люкс; Wonderful ❤️❤️❤️ It was a pleasure to have you here with us!; Рубашка огонь 🔥; Идеально 😍❤️; Чё за рубаха такая хитрая ?😁🙂».

До этого Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", показала фото с отдыха с Элджеем.

На кадрах Элджей был в шортах, кроссовках, шляпе и футболке. Музыкант присел на корточки, улыбался и закрыл глаза. На фоне можно увидеть Настю, которая подпрыгнула в футболке, шортах, бейсболке и кроссовках. Звезда в прыжке подняла руку и раздвинула ногу.

"Эй, как дела?", - подписала красотка.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Невозможно не любить Ивлееву и Элджея", "Господи, ну вот как можно не любить этих милашек", "Муж и жена - одна сатана", "Реклама мерседес на фоне", "Когда муж и жена на одной волне", "Вы огонь ребята", "Тут прям сплошные богачи собрались", "Божечки-кошечки! Ну просто мои зайки".

