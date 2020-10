Відома телеведуча Настя Ивлеева, зірка "Орла і Решки", поділилася жаркими кадрами з відпочинку на яхті

Настя кілька тижнів тому вирушила на зйомку чергового сезону «Орел і Решка», тому довгий час в Instagram показувала яскраві фото з різних локацій, але не розкриваючи головної інтриги проекту. А нещодавно Івлєєва розповіла, що частина роботи над проектом нарешті завершена і вона повертається додому, правда не на довго. На сонячних фото Настя також жартівливо показала, які фото може скинути чоловікові і які подрузі, скривившись при зйомці.

"Перша фотка для хлопця, друга для подруги😂 💔 хоча, я так і так можу 😂 🤪 ну що, Москва, кохана, зустрічай! Сьогодні вилітаємо додому😎 Ох, навіть не звично якось, після трьох тижнів подорожей (якщо не більше)! До речі кажучи, повертаюся не надовго. Буквально тиждень божевільних зйомок в Москві (шоб як то кажуть, було шо викладати😂) і звалюю в крайню в цьому році - місячне відрядження! 🥴 😱 я б навіть сказала, місяць з невеликим...

І нарешті, вже з понеділка на "П'ятниці" стартує сезон Решки "дівчата" 😌 😻 так що, приємного перегляду мої солодкі!» - розповідає Настя.

Також вона зазначила з приводу Мальдів, які відкрилися для неї з нового боку. Настя розповіла, що деякі користувачі Інтернету і шанувальники передачі писали, мовляв, " ну що вони знову забули на цих Мальдівах, ну знімали ж?!». Тут десятки різних резортів і кожен по своєму унікальний і не схожий на інші! Так що, це як приїжджати в одну і ту ж країну, але в різні міста.

Ось як реагують в мережі на новий пост:

"Коли пацан гідний, можна йому і другий варіант закидати😂 😂 😂; вимагаю ще фоток з чоловіком; Настя, ми вас любимо всією нашою сім'єю🌷 🌷; верх першої фоти і низ другий - для хлопця! 😁 ; Сорочка люкс; Wonderful ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ It was a pleasure to have you here with us!; Сорочка вогонь 🔥; ідеально 😍❤️; Че за сорочка така хитра ?😁🙂».

До цього Настя Івлєєва, зірка "Орла і Решки", показала фото з відпочинку з Елджеєм.

На кадрах Елджей був у шортах, кросівках, капелюсі і футболці. Музикант присів навпочіпки, посміхався і закрив очі. На тлі можна побачити Настю, яка підстрибнула в футболці, шортах, бейсболці і кросівках. Зірка в стрибку підняла руку і розсунула ногу.

"Гей, як справи?",- підписала красуня.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Неможливо не любити Івлєєву і Елджея", "Господи, ну ось як можна не любити цих милашок", "чоловік і дружина - одна сатана"," Реклама мерседес на тлі"," коли чоловік і дружина на одній хвилі"," ви вогонь хлопці"," Тут прям суцільні багатії зібралися", " Божечки-кішечки! Ну просто мої зайчика".

