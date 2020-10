Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, примерила необычный наряд во время рекламной съемки

Модель не скрывает свою фигуру на жарких фото и снимках, созданных в рамках рекламы одежды для онлайн-магазинов. Омович прославилась несколько лет назад – постепенно меняя свой внешний вид благодаря пластике и «уколам красоты» девушка привлекала к себе все больше внимания.

Сейчас сама Алена отмечает, что фактически достигла совершенства созданного ею образа, поэтому менять что-то кардинально после увеличения ягодиц и бюста она не желает. Также на фото девушка теперь с удовольствием показывает, как выглядит ее изменившаяся фигура.

Девушка подчеркнула на одном из таких кадров свои стройные ножки обтягивающими скини темного цвета, а бюст показала во всей красе в черном мини-топе. При этом пользователи сети отреагировали бурно, ведь многих как смущает внешний вид модели, так и очень симпатизирует:

«🙌шикарная😍; Тигрица; Симпатичненько! 😍; Amazing ❤❤; So sexy🔥🔥🔥🔥; Sexy an Beautiful @alena_omovych 😋; Получилось бомбически, одна из топовых фоток ❤️; ❤️ Лайк за то что умело извиваешься)); самая красивая девушка;‏The most beautiful and sexy baby girl🦋💋🦋».

Мы также писали, что обладая худощавой фигурой и пышными формами, девушка не скрывает своего тела. Как правило, Алена рекламирует образы и оголяет грудь или бедра. При этом нередко также Омович блистает нарядами, под которыми нет белья. Кадры с подружкой моделью в телесных боди тут же покорили сеть. Многие отметили, что красотки выглядят, как близнецы.

"Алена, честно скажу, тебе осталось только пальцы на ногах длинные пообрубать свои и будешь на 100% переделанная, немножечко осталось, капельку); А куда в таком ходить?; Вторая девушка намного эффектнее, здесь ты проигрываешь на всех фото; Кто красавица справа на картинке?; 😍Как близняшки 👯‍♀️", - пишут пользователи.

