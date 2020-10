Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардашьян, приміряла незвичайне вбрання під час рекламної зйомки

Модель не приховує свою фігуру на жарких фото і знімках, створених в рамках реклами одягу для онлайн-магазинів. Омович прославилася кілька років тому-поступово змінюючи свій зовнішній вигляд завдяки пластиці і «уколів краси» дівчина привертала до себе все більше уваги.

Зараз сама Олена зазначає, що фактично досягла досконалості створеного нею образу, тому міняти щось кардинально після збільшення сідниць і бюста вона не бажає. Також на фото дівчина тепер із задоволенням показує, як виглядає її змінилася фігура.

Дівчина підкреслила на одному з таких кадрів свої стрункі ніжки обтягуючими скіні темного кольору, а бюст показала у всій красі в чорному міні-ТОПі. При цьому користувачі мережі відреагували бурхливо, адже багатьох як бентежить зовнішній вигляд моделі, так і дуже симпатизує:

"🙌шикарна😍; Тигриця; Симпатичненько! 😍 ; Amazing ❤❤; So sexy🔥 🔥 🔥 🔥; sexy an beautiful @ Alena_omovych😋; вийшло бомбічно, одна з топових фоток❤️; ❤ ️ лайк за те що вміло звиваєшся)); найкрасивіша дівчина;the most beautiful and sexy baby girl🦋 💋 🦋».

Ми також писали, що володіючи худорлявою фігурою і пишними формами, дівчина не приховує свого тіла. Як правило, Олена рекламує образи і оголює груди або стегна. При цьому нерідко також Омович блищить нарядами, під якими немає білизни. Кадри з подружкою моделлю в тілесних боді тут же підкорили мережу. Багато відзначили, що красуні виглядають, як близнюки.

"Альона, чесно скажу, тобі залишилося тільки пальці на ногах довгі пообрубать свої і будеш на 100% перероблена, трішечки залишилося, крапельку) ; А куди в такому ходити?; Друга дівчина набагато ефектніше, тут ти програєш на всіх фото; Хто красуня праворуч на картинці?; 😍Як близнючки️️", - пишуть користувачі.

Нагадавши, Українська Кардашьян з подружкою не втримали спідниці На вітрі, ефектні кадри

А ще Politeka повідомляла, що українська Кардашьян забула про сором, виваливши напоказ апетитні " диньки»

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян без одягу спокусливо вигнулася і вразила достоїнствами фігури