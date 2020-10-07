Певица Алла Пугачева и ее супруг, артист Максим Галкин, показали, как оторвались на вечеринке

Юморист показал активные танцы жены под современную музыку, передает Politeka.net. Соответствующие кадры Галкин опубликовал в Инстаграм, после чего те разлетелись по сети. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Так, видео появилось в одной из фан-групп. На кадрах артист в белой рубашке, подпевает песню "Девочка танцуй" исполнителей "ARTIK & ASTI".

Видно, что примадонне нравится, как она проводит время. Пугачева активно жестикулирует, подпевает и пританцовывает.

"Уфф 😍♥️😍", - написали авторы поста.

За час пост собрал почти 30 тысяч просмотров и много комментариев.

"Правильно, жить надо сегодня и радоваться жизни! Молодцы!", "Классно молодцы!!! 😁👌", "Живите полной жизнью...", "Молодец Галкин продлевает жизнь своей половине😂", "Ваша жизнь - праздник, но только у вас!!", "Галкин всегда на переднем плане", "Зажигаем !!!!👏👏👏👍👍👍", "Как называется этот хит! Аллуся - отпад! Вы классные!", - написали пользователи сети.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин были запечатлены во время одного из концертных выступлений.



Пародист позировал в элегантном черном костюме, его дама сердца – также в черном. Эффектности образу Аллы Борисовны добавляет оригинальный головной убор с вуалью в тон наряду и серебрянный массивный кулон.

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева на архивных кадрах была одета в невероятно откровенное платье. Во-первых, оно было очень коротким. Во-вторых, имело довольно неприличное для тех времен декольте. Образ артистка дополнила черным беретом.

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