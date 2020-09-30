С взрослением Лизы Галкиной в сети все больше гадают, на кого похожа девочка

Как передает Politeka.net, на фан-страничке певицы Аллы Пугачевой в Инстаграм опубликовали фотоколлаж, на котором представлены ее супруг Максим Галкин, отец Лизы и Гарри, а также его покойная мать Наталья Григорьевна в еще молодом возрасте.

"Как же Максим похож на маму❤️❤️❤️", - говорится в подписи.

Тем не менее, большинство пользователей с удивлением обратили внимание на то, что не только Галкин похож на мать, но и его дочь тоже - копия бабушки. Несмотря на то, что снимок черно-белый, все же отчетливо в Наталье Григорьевне просматриваются черты маленькой Лизы.

"Лиза копия бабушки"

"Лиза очень похожа на маму Максима, только она блондинка, а у бабушки волосы тёмные"

"Так вот, на кого похожа Лиза!❤️"

"Когда сын похож на мать - он везунчик. Максиму повезло!"

"😍Особенно глаза и форма бровей.❤️👍"

"Как похож на маму, даже мочки ушей одинаковые😄"

"Очень похож - дитя любви!"

Ранее мы сообщали, в сети появилось видео счастливого Галкина со своими двойняшками Лизой и Гарри, матери семейства Аллы Пугачевой при этом в кадре не было.

Так, юморист вместе с отпрысками сидели на плетеном диванчике с подушками во дворе их роскошного особняка. Все трое при этом довольно улыбались.

«Очень классное фото. Дети сияют счастьем рядом возле такого любящего папы!», «Да, Лизочка, с твоими мамочкой Аллой и папочкой Максимом Вам с Гарриком повезло! Никакие житейские непогоды не страшны, под надежной защитой пожизненно!», «Папа это все. Дай бог, чтобы было всегда так», - поклонники прокомментировали снимок.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.