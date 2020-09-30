Российская исполнительница Алла Пугачева обескуражила дикими танцами на сцене

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки появилось архивное видео, на котором певица феерически зажигала на сцене.

Еще молодая Пугачева была одета в невероятно откровенное платье. Во-первых, оно было очень коротким. Во-вторых, имело довольно неприличное для тех времен декольте. Образ артистка дополнила черным беретом.

Алла Пугачева в сопровождении ансамбля пела, а потом очень активно прыгала и танцевала на сцене. Она выглядела очень веселой и жизнерадостной.

«Давно я с вами танцами Аллуськи не делилась. Прошу к вашему вниманию…#хорошее настроение #ее ноги сведут с ума всех #ноги», - подписали снимок авторы аккаунта.

Ранее мы писали, что 71-летняя примадонна прогулялась по осеннему саду возле своего дома, сняв все на камеру и поделившись со своими поклонниками. Артистка была одета в кофту, капюшон которой она натянула на голову. Кроме этого, певица спрятала лицо за большими очками.

На видео артистка шуршала желтыми листьями под ногами и пела песню. Поклонники пришли в восторг от того, что смогли снова услышать любимый голос. Сама Пугачева призналась, что погода навеяла ей эту песню.

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