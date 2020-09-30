Российская исполнительница Алла Пугачева обескуражила дикими танцами на сцене 

Как сообщает Politeka.net, на одной из фан-страниц артистки появилось архивное видео, на котором певица феерически зажигала на сцене.

Еще молодая Пугачева была одета в невероятно откровенное платье. Во-первых, оно было очень коротким. Во-вторых, имело довольно неприличное для тех времен декольте. Образ артистка дополнила черным беретом.

Алла Пугачева в сопровождении ансамбля пела, а потом очень активно прыгала и танцевала на сцене. Она выглядела очень веселой и жизнерадостной.

«Давно я с вами танцами Аллуськи не делилась. Прошу к вашему вниманию…#хорошее настроение #ее ноги сведут с ума всех #ноги», - подписали снимок авторы аккаунта.

Популярные статьи сейчас

Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней..."

Экстренная госпитализация Киркорова: печальный певец в майке и шортах поразил заявлением

Скандальная Асмус в дерзком мини сразила наповал цветущим видом: «Счастливая после того, как мужик трогал?»

"На ступеньках театра": оборвалась жизнь знаменитого российского актера
Показать еще

View this post on Instagram

Давно я с вами танцами Аллуськи не делилась ❤️ Прошу к вашему вниманию 🌠🔥 @alla_orfey #Alla #pugacheva #love #Primadonna #queen #woman #любовь #forever #family #Алла #Пугачева #АллаПугачева #Примадонна #осень #Ножки #2020#АллаПугачева #instagood #fashion #любовьпохожаянасон #женаКиркорова #хорошеенастроение #ееногисведутсумавсех #ноги #рек#рекомендации #артистка #любование #ееулыбка #шоубизнес #эстрада

A post shared by ᗩᒪᒪᗩ ᑭᑌGᗩᑕᕼEᐯᗩ 71.❤️ (@alla_pugacheva_15) on

Ранее мы писали, что 71-летняя примадонна прогулялась по осеннему саду возле своего дома, сняв все на камеру и поделившись со своими поклонниками. Артистка была одета в кофту, капюшон которой она натянула на голову. Кроме этого, певица спрятала лицо за большими очками.

На видео артистка шуршала желтыми листьями под ногами и пела песню. Поклонники пришли в восторг от того, что смогли снова услышать любимый голос. Сама Пугачева призналась, что погода навеяла ей эту песню.

View this post on Instagram

Навеяло🌼

A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on

Напомним, что помолодевшая Пугачева с "унитазными зубами" и Галкин объявились на публике: "Рот не закрывается после...".

Как сообщала Politeka, дочь Пугачевой и Галкина в балахоне поразила внешним видом и поведением, видео.

Также Politeka писала, что в сети рассекретили женщину, на которую растет похожей дочь Галкина, все ахнули: "Лиза - копия...".