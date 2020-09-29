Примадонна Алла Пугачева в компании звезд российского шоу-бизнеса напугала поклонников

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, новое фото было опубликовано на фан-странице Аллы Пугачевой и Максима Галкина в соцсети Instagram.

На снимке Аллу Пугачеву и Максима Галкина может увидеть в компании таких звезд, как Григорий Лепс, Марина Юдашкина и Елена Север.

"Смотря на их улыбки хочется улыбаться", - говорится в подписи к совместному снимку.

Однако, поклонников примадонны смутил новый снимок. В комментариях фанаты отметили, что Алла Пугачева себе сделала "унитазные зубы" и пытается копировать Кристину Орбакайте. Другие же комментаторы добавили, что звезды неискренно улыбаются, а рядом с примадонной стоят якобы восковые фигуры с оскалом.

"Гримасы", "Маски застывшие", "Одни и те же рожи", "Хочется не улыбаться, а вставить такие же унитазные зубы!", "Алка косит под Кристинку. Живых людей не заметила на фото, сплош восковые фигуры с оскалом", "Плакать, оскалы жуть", "А что за женщина в белом? Вот правда красавица", "Каждый из этих людей достоин похвал. Насчет удыбок-не знаю", "У Алки, видимо, рот не закрывается после пластики... Дежурная улыбка на все случаи жизни..", - написали они в комментариях под публикацией.

Ранее мы рассказывали, как известный "гардемарин" Александр Домогаров затмил Максима Галкина на фото с Пугачевой.

На фото Пугачева запечатлена в элегантном наряде — черных обтягивающих брюках, пиджаке и шляпе. Наряд дополняют массивные украшения и темно-красный маникюр.

Нежно приобнимает артистку за талию актер, звезда фильма "Гардемарины", Александр Домогаров, которого пользователи Сети почему-то совсем не узнали. При этом и актер и Примаданна смеются.

Фанаты отметили, что Пугачевой лучше смотрится в компании Домогарова, чем с Галкиным.

Напомним, взбешенные соседи ополчились на Пугачеву: "На камеру строит из себя приличную, а на самом деле...".

Как сообщала Politeka, шаловливые дети Пугачевой и Галкина покорили ангельскими улыбками в кругу семьи: «Что-то замышляют».

Также Politeka писала, что измученный Галкин оговорился о детях-школьниках от Аллы Пугачевой.