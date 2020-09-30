7-летняя дочь Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза покорила внешностью в "балахоне" и своим поведением перед камерой



Как передает Politeka.net, на фан-страничке Лизы Галкиной в Instagram появилось забавное видео, на котором видно, как Лиза в цветастом платье-балахоне живо пересказывает момент из мультика "Каникулы Бонифация", а потом вприпрыжку убегает с террасы в дом, при этом громко топая (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Пугачевочка в балахоне 😄♥️", — мило подписали видео поклонники.

Подписчики звездного семейства Пугачевой-Галкина в комментариях засыпали девочку комплиментами: "Очаровашка в балахоне ну точно Пугачевочка!😍", "Что-то невероятное с неё вырастет!", "можно вечно смотреть 🤗", "О Господи😂", "Надо ж такая хорошенькая...", "Маленькая топотулечка😍", "Она похожа на Машу с мультика Маша и медведь💕", "Ой сладкая какая", "Какая немыслимая прелесть!!!", "Она такая модница,прелесть", "Сколько смотрю, столько любуюсь, маленькая звездочка", "Ой, не могу, рассмешила меня девчулечка, особенно от её бега", "Талант у Лизочки", "Чудо чудное".

Лизу даже сравнили с детьми Филлипа Киркорова, и она своей открытостью и артистизмом, конечно же, превзошла наследников российского "поп-короля": "Дети изумительные простые,добродушные,не звездяться, не то что у Киркорова👍😘", — написали в комментариях к видео.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.