Співачка Алла Пугачова і її чоловік, артист Максим Галкін, показали, як відірвалися на вечірці

Гуморист показав активні танці дружини під сучасну музику, передає Politeka.net. Відповідні кадри Галкін опублікував в Instagram, після чого ті розлетілися по мережі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Так, відео з'явилося в одній з фан-груп. На кадрах артист у білій сорочці, підспівує пісню "Девочка танцуй" виконавців "ARTIK & ASTI".

Видно, що примадонні подобається, як вона проводить час. Пугачова активно жестикулює, підспівує і пританцьовує.

"Уфф♥♥️😍", - написали автори поста.

За годину пост зібрав майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Правильно, жити треба сьогодні і радіти життю! Молодці!", "Класно молодці!!! 😁 👌 ", "Живіть повним життям...", "Молодець Галкін продовжує життя своїй половині😂", " Ваше життя-свято, але тільки у вас!!", "Галкін завжди на передньому плані", " запалюємо !!!!👏 👏 👏 👍 👍 👍 ", "Як називається цей хіт! Аллуся-відпад! Ви Класні!",- написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін були відображені під час одного з концертних виступів.



Пародист позував в елегантному чорному костюмі, його дама серця - також в чорному. Ефектності образу Аллі Борисівни додає оригінальний головний убір з вуаллю в тон поряд і срібний масивний кулон.

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова на архівних кадрах була одягнена в неймовірно відверту сукню. По-перше, вона була дуже короткою. По-друге, мала досить непристойне для тих часів декольте. Образ артистка доповнила чорним беретом.

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