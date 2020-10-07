Співачка Алла Пугачова і її чоловік, артист Максим Галкін, показали, як відірвалися на вечірці 

Гуморист показав активні танці дружини під сучасну музику, передає Politeka.net. Відповідні кадри Галкін опублікував в Instagram, після чого ті розлетілися по мережі. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) 

Так, відео з'явилося в одній з фан-груп. На кадрах артист у білій сорочці, підспівує пісню "Девочка танцуй" виконавців "ARTIK & ASTI".

Видно, що примадонні подобається, як вона проводить час. Пугачова активно жестикулює, підспівує і пританцьовує. 

"Уфф♥♥️😍", - написали автори поста. 

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За годину пост зібрав майже 30 тисяч переглядів і багато коментарів. 

"Правильно, жити треба сьогодні і радіти життю! Молодці!", "Класно молодці!!! 😁 👌 ", "Живіть повним життям...", "Молодець Галкін продовжує життя своїй половині😂", " Ваше життя-свято, але тільки у вас!!", "Галкін завжди на передньому плані", " запалюємо !!!!👏 👏 👏 👍 👍 👍 ", "Як називається цей хіт! Аллуся-відпад! Ви Класні!",- написали користувачі мережі. 

Нагадаємо, Алла Пугачова і Максим Галкін були відображені під час одного з концертних виступів.

Пародист позував в елегантному чорному костюмі, його дама серця - також в чорному. Ефектності образу Аллі Борисівни додає оригінальний головний убір з вуаллю в тон поряд і срібний масивний кулон. 

Раніше повідомлялося, що Алла Пугачова на архівних кадрах була одягнена в неймовірно відверту сукню. По-перше, вона була дуже короткою. По-друге, мала досить непристойне для тих часів декольте. Образ артистка доповнила чорним беретом.

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Давно я с вами танцами Аллуськи не делилась ❤️ Прошу к вашему вниманию 🌠🔥 @alla_orfey #Alla #pugacheva #love #Primadonna #queen #woman #любовь #forever #family #Алла #Пугачева #АллаПугачева #Примадонна #осень #Ножки #2020#АллаПугачева #instagood #fashion #любовьпохожаянасон #женаКиркорова #хорошеенастроение #ееногисведутсумавсех #ноги #рек#рекомендации #артистка #любование #ееулыбка #шоубизнес #эстрада

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Уфф 😍♥️😍

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