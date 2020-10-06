Известная певица Дуа Липа показала себя и рассказала о работе 

На фото красотка показалась в полупрозрачном платье и без белья. Волосы были распущенными, а образ дополнила Дуа украшением на шее. Звезда находилась на съемочной площадке, рядом можно увидеть других членов команды в масках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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big love to @warrenjfu every single moment on set was a blast and loved working with you on this video. It was the perfect one for us to do together! &&& love to my team in La (@wendyong212 @justiconography @remychantel09 ) and in London (watching remotely @neavesie @julianrupert ) for always holding down the fort duhhhhh!! I LOVE YOU GUYS! THANK YOU!!!!! ❤️🚀

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"Большая любовь к @warrenjfu, каждый момент на съемочной площадке был для меня взрывом, и мне очень понравилось работать с вами над этим видео. Это было идеальное место для нас! &&& С любовью к моей команде в Ла (@ wendyong212 @justiconography @ remychantel09) и в Лондоне (наблюдая удаленно @neavesie @julianrupert) за то, что они всегда держали форт, черт возьми!", - написала Дуа.

Фанаты поставили более 400 тысяч лайков и написали комментарии:

"Маленькая детка", "Ты действительно красивая", "Ты для меня все на свете", "3 года назад, сегодня начался тур без названия !! помнить?", "Королева".

Сообщалось, что 24-летняя певица Дуа Липа из Британии ошеломила новой фотосессией.

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На странице звезды в Инстаграм появилась целая серия снимков из новой откровенной фотосессии. Дуа нарядилась в очень короткое блестящее платье, открывающее аппетитные ноги и высокую грудь исполнительницы.

Напомним, Дуа Липа взбудоражила размерами декольте, бюст чуть не выскользнул из платья

А еще Politeka писала, что страстная Дуа Липа в прозрачном наряде подразнила формами

Также Politeka сообщала, что разгоряченная Дуа Липа показала крохотные трусики перед зеркалом