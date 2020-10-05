Известная певица Дуа Липа показала себя и рассказала о тяжелой работе

На фото Дуа позировала в платье из сеточки с большим декольте. Липа показала, как ее гримеровали, а белья на красотке не оказалось. Певица сидела и улыбалась, пока над ней работали профессионалы. Результат вышел довольно интересным и эффектным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Приветствую моего лучшего друга и иконы моды, который оставался на увеличении в течение 17 часов во время этой съемки, чтобы убедиться, что все было идеально (при поддержке Аби и Себа, которые были настоящими ангелами на земле). Спасибо за то, что провел мою руку через все это и изменил внешний вид в рекордно короткие сроки ... операция по вырыванию парика прошла успешно", - написала Дуа.

Фанаты поставили четверть миллиона лайков и написали комментарии:

"Убийственная", "королева королей", "ты такая красивая Дуа", "Моя девочка", "посмотри на эту улыбку - ты заслуживаешь мира", "тьфу ты просто сногсшибательный, не могу дождаться, когда появятся новые пальцы", "Красивая малышка", "я люблю тебя так сильно детка", "Что с языком? Сладкая", "Я люблю тебя, Дуа, мы рады за тебя", "Ты такая потрясающая, и новый альбом просто потрясающий !!".

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