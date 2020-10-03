Популярная британская певица Дуа Липа без стеснения засветила белье
Звезда часто эпатирует публику совими жаркими образами, сообщает Politeka.net. Красотка опубликовала новое жаркое фото в своем Инстаграм.
Дуа Липа позировала возле зеркала и сделала селфи. Известная красотка была в короткой облегающей футболочке с веселым принтом.
Маленькая одежда слегка оголила упругий животик и подчеркнула небольшие формы. Сверху красотка накинула синюю толстовку.
Также певица была в светлых джинсах, из которых выглядывали черные трусики на тончайших бретельках. Эта деталь придала образу еще большей смелости.
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Сверкающие украшения дополнили образ.
Артистка выставила язык и показала его в камеру.
Также звезда опубликовала еще несколько фото, на которых были изображены ее будни, друзья и отдых.
"Игривая девчонка", - написал один из поклонников.
Напомним, Дуа Липа была одета в очень нежное и одновременно пикантное платье из фатина, украшенное бусинками. Волосы у певицы были аккуратно уложены. Когда красотка повернулась задом, оказалось, что платье просвещается. На фото попала аппетитная «пятая точка» певицы в стрингах.
«За кадром этот волшебный день!», - подписала фото звезда.
Ранее мы писали, что Дуа Липа была в колготках, босоножках и блестящем комбинезоне. Красотка присела на корточки, а волосы оставила распущенными. На еще одном фото Дуа уже задрала одну ногу максимально высоко, оказавшись на одной ноге и руке. Фото вышло эффектным и интересным.
"Сегодня вечером я исполняю наш байджер "Новые правила свиданий". 100% проницательный и работает. Не пропустите", - написала Дуа под фото.
Напомним, что бесстыжая Дуа Липа в крохотном бикини показала, чем подцепила брата Хадид: «Сладкие изгибы».
Как сообщала Politeka, роковая Дуа Липа задрала ногу в мини, посветив самым интересным: "Королева".
Также Politeka писала, что томная Дуа Липа в оранжевом бикини показала, чем завлекает мужчин: "Великолепный вид".