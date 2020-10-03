Популярная британская певица Дуа Липа без стеснения засветила белье

Звезда часто эпатирует публику совими жаркими образами, сообщает Politeka.net. Красотка опубликовала новое жаркое фото в своем Инстаграм.

Дуа Липа позировала возле зеркала и сделала селфи. Известная красотка была в короткой облегающей футболочке с веселым принтом.

Маленькая одежда слегка оголила упругий животик и подчеркнула небольшие формы. Сверху красотка накинула синюю толстовку.

Также певица была в светлых джинсах, из которых выглядывали черные трусики на тончайших бретельках. Эта деталь придала образу еще большей смелости.

Сверкающие украшения дополнили образ.

Артистка выставила язык и показала его в камеру.

Также звезда опубликовала еще несколько фото, на которых были изображены ее будни, друзья и отдых.

"Игривая девчонка", - написал один из поклонников.

Напомним, Дуа Липа была одета в очень нежное и одновременно пикантное платье из фатина, украшенное бусинками. Волосы у певицы были аккуратно уложены. Когда красотка повернулась задом, оказалось, что платье просвещается. На фото попала аппетитная «пятая точка» певицы в стрингах.

«За кадром этот волшебный день!», - подписала фото звезда.

Ранее мы писали, что Дуа Липа была в колготках, босоножках и блестящем комбинезоне. Красотка присела на корточки, а волосы оставила распущенными. На еще одном фото Дуа уже задрала одну ногу максимально высоко, оказавшись на одной ноге и руке. Фото вышло эффектным и интересным.

"Сегодня вечером я исполняю наш байджер "Новые правила свиданий". 100% проницательный и работает. Не пропустите", - написала Дуа под фото.

Напомним, что бесстыжая Дуа Липа в крохотном бикини показала, чем подцепила брата Хадид: «Сладкие изгибы».

Как сообщала Politeka, роковая Дуа Липа задрала ногу в мини, посветив самым интересным: "Королева".

Также Politeka писала, что томная Дуа Липа в оранжевом бикини показала, чем завлекает мужчин: "Великолепный вид".