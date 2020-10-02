Популярная британская певица Дуа Липа поделилась невероятно роскошными снимками с новой съемки

Как сообщает Politeka.net, серию фото красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка была одета в очень нежное и одновременно пикантное платье из фатина, украшенное бусинками. Волосы у певицы были аккуратно уложены. Когда красотка повернулась задом, оказалось, что платье просвещается. На фото попала аппетитная «пятая точка» певицы в стрингах.

«За кадром этот волшебный день!», - подписала фото звезда.

Всего за 50 минут пост Липы собрал более 600 тысяч лайков. В комментариях звезде оставили массу приятных слов.

«Принцесса», «Абсолютная королева», «Как я думал, это мисс Лиза Манобан», «Ты заслуживаешь такого признания», «Совершенство», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Дуа Липа удивила дерзким образом, надев брючный костюм на голое тело. Красотка прогуливалась по крыше и позировала на капоте машины. То и дело в кадр частично попадали ее прелести. Певица излучала красоту и женственность. Пикантное видео стало поводом для бурного обсуждения в комментариях.

«Вау, какая красота! Огонь! И пожарные не помогут», «так горжусь тобой», «слишком красивая», «красотка, слов не подобрать», - пишут пользователи сети.

Напомним, что бесстыжая Дуа Липа в крохотном бикини показала, чем подцепила брата Хадид: «Сладкие изгибы».

Как сообщала Politeka, роковая Дуа Липа задрала ногу в мини, посветив самым интересным: "Королева".

Также Politeka писала, что томная Дуа Липа в оранжевом бикини показала, чем завлекает мужчин: "Великолепный вид".