Відома співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про роботу

На фото красуня здалася в напівпрозорій сукні і без білизни. Волосся було розпущеним, а образ доповнила Дуа прикрасою на шиї. Зірка перебувала на знімальному майданчику, поруч можна побачити інших членів команди в масках. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Велика любов до @warrenjfu, кожен момент на знімальному майданчику був для мене вибухом, і мені дуже сподобалося працювати з вами над цим відео. Це було ідеальне місце для нас! &&& З любов'ю до моєї команди в Ла (@ wendyong212 @justiconography @ remychantel09) і в Лондоні (спостерігаючи віддалено @neavesie @julianrupert) за те, що вони завжди тримали форт, чорт забирай!",- написала Дуа.

Фанати поставили понад 400 тисяч лайків і написали коментарі:

"Маленька дитинко"," ти дійсно красива"," ти для мене все на світі", " 3 роки тому, сьогодні почався тур без назви !! пам'ятати?", "Королева".

Повідомлялося, що 24-річна співачка Дуа Липа з Британії приголомшила новою фотосесією.

На сторінці зірки в Instagram з'явилася ціла серія знімків з нової відвертої фотосесії. Дуа вбралася в дуже коротку блискучу сукню, що відкриває апетитні ноги і високі груди виконавиці.

Нагадавши, Дуа Липа розбурхала розмірами декольте, бюст мало не вислизнув з сукні

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