Известная певица Дуа Липа показала себя на автомобиле, демонстрируя себя в самых горячих образах

На фото Дуа сидела в штанах и прозрачном топе. Звезда дополнила образ кроссовками, расположившись на автомобиле. На других кадрах Липу показали из других ракурсов. Под прозрачным верхом можно увидеть черное белье. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Лунный свет", - подписала красотка фото.

Фанаты поставили более миллиона лайков и написали комментарии:

"Эта фотография сделала мой день", "Когда мы поженимся с королевой? ", "Отличные фотографии", Кэти Перри", "Великолепная Дуа Липа, ты моя поп-звезда номер один и королева красоты!", "мы стан Дуа блондинка", "Что ты такая красивая", "Давай будем друзьями", "Ты такая красивая", "Достала быть такой красивой".

Сообщалось, что популярная британская певица Дуа Липа без стеснения засветила белье.

Дуа Липа позировала возле зеркала и сделала селфи. Известная красотка была в короткой облегающей футболочке с веселым принтом.

Маленькая одежда слегка оголила упругий животик и подчеркнула небольшие формы. Сверху красотка накинула синюю толстовку.

Напомним, роскошная Дуа Липа сверкнула сладкими местами в прозрачном платье

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