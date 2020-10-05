Відома співачка Дуа Липа показала себе і розповіла про важку роботу

На фото Дуа позувала в сукні з сіточки з великим декольте. Липа показала, як її гримерували, а білизни на красуні не виявилося. Співачка сиділа і посміхалася, поки над нею працювали професіонали. Результат вийшов досить цікавим і ефектним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вітаю мого найкращого друга і ікони моди, який залишався на збільшенні протягом 17 годин під час цієї зйомки, щоб переконатися, що все було ідеально (За підтримки Абі і Себа, які були справжніми ангелами на землі). Спасибі за те, що провів мою руку через все це і змінив зовнішній вигляд в рекордно короткі терміни ... операція з виривання перуки пройшла успішно", - написала Дуа.

Фанати поставили чверть мільйона лайків і написали коментарі:

"Вбивча", "королева королів", "ти така красива Дуа", "Моя дівчинка", "подивися на цю посмішку - ти заслуговуєш миру", "тьху ти просто карколомний, не можу дочекатися, коли з'являться нові пальці", "красива дівчинка", "я люблю тебе так сильно дитинка", " що з мовою? Солодка" ," я люблю тебе, Дуа, ми раді за тебе", " Ти така приголомшлива, і новий альбом просто приголомшливий !!".

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